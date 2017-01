"Als je kind sterft, sterft alles. Het laatste dat je als vader dan zou moeten doen, is reageren op racisme"

Door: redactie

3/01/17 - 19u53

© VRT Lies Willaert.

aanslag Istanboel VRT-journaliste Fatma Taspinar schrijft een emotionele open brief naar aanleiding van de haatreacties op sociale media op het overlijden van Kerim A, een Limburgse jongen die omkwam bij de schietpartij in Istanboel. Net als hij heeft Taspinar Turkse roots.

"Ik ben een Turkse furie, maar ben zelden kwaad", schrijft ze. "Maar je moet niet op mijn hart trappen. Een vader zou NOOIT, in geen enkel land, in geen enkele omstandigheid, in geen enkele hoedanigheid, kleur of ras, toestemming moeten vragen om te mogen rouwen. Om de dood van zijn zoon. In een serene sfeer. Hij zou geen argumenten moeten aandragen, nog verteerd door verdriet."



De volledige brief lees je hier: