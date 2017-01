'Dader aanslag Istanboel' ontkent in tv-interview elke betrokkenheid

Door: redactie

3/01/17 - 16u03 Bron: Belga - Akipress

© Screenshot YouTube.

De man wiens foto vandaag werd verspreid als vermoedelijke dader van de terreuraanval op de nachtclub in Instanboel, ontkent elke betrokkenheid. Enkele Turkse en Koerdische media deelden zijn paspoort van de man en gaven aan dat het om een man uit Oezbekistan en Kirgizië ging.

Het Koerdische agentschap Rudaw plaatste al een naam op de verdachte: het zou gaan om Iakhe Mashrapov, een 28-jarige man die afkomstig is uit Kirgizië. Maar de Turkse autoriteiten hebben nog geen officiële bevestiging van zijn identiteit gegeven. Opvallend is dat Mashrapov zelf intussen wel al op de berichten gereageerd heeft in een gesprek met Turmush, een filiaal van Akipress, een nieuwsagentschap uit Kirgizië. Hij zegt dat hij pas op 1 januari, dus na de aanslag, voor een zakenreis in Istanboel was aangekomen.

In een selfie-video is te zien hoe de voortvluchtige terrorist zichzelf filmt in Istanboel. De video verscheen gisteravond bij Turkse media. © afp.

Dinsdag reisde hij vanuit Turkije via de Kirgizische hoofdstad Bisjkek terug naar Osj, eveneens in Kirgizië. Hij zegt dat hij tijdens die terugreis ondervraagd werd door de Turkse politie. "Ik ben een uur lang ondervraagd. De vlucht naar Bisjkek is daardoor met een uur vertraagd", zo zegt hij. "De agenten hebben me uitgelegd dat ik ondervraagd werd omdat ik gelijkenissen vertoon met de verdachte. Ze hebben zich verontschuldigd en hebben me op het vliegtuig laten stappen", klinkt het nog. "Ik weet niet hoe de foto van mijn paspoort op de sociale media is terechtgekomen".



De Turkse politie gaf maandagavond een selfie-video vrij waarop te zien is hoe de nog voortvluchtige dader zichzelf en de omgeving filmt terwijl hij door het centrum van Istanboel wandelt. Volgens de Turkse media loopt hij rond in de buurt van het Taksim-plein. De verdachte is niet te horen.



De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. De terrorist vuurde meer dan 180 kogels af op de feestvierende menigte, meldden Turkse media. De schutter kon ontkomen. Hij is nog niet gevat. De politie van Istanboel heeft gisteren in het onderzoek acht aanhoudingen verricht.