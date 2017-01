Twee buitenlanders opgepakt op luchthaven Istanboel

Door: redactie

3/01/17 - 15u01 Bron: Belga

Agenten trekken de wacht op aan nachtclub Reina, waar tijdens oudejaar een aanslag werd gepleegd. © getty.

Aanslag Istanboel Op de internationale luchthaven Atatürk in Istanboel zijn vandaag twee buitenlanders opgepakt in het kader van het onderzoek naar de aanslag op een nachtclub in de Turkse hoofdstad. Dat meldt het persagentschap Dogan.

Volgens persagentschap Anadolu werden de twee gearresteerd in de terminal voor internationale vluchten. Hun mobiele telefoons en bagage werden gecontroleerd alvorens ze werden meegenomen naar het politiekantoor in Istanboel, waar ze nu in voorhechtenis zitten. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt.



In totaal zijn sinds de aanslag op oudejaar nu al veertien verdachten opgepakt. 39 mensen kwamen in de nacht van zaterdag op zondag om het leven in nachtclub Reina.