Is dit de terrorist die de aanslag pleegde op nachtclub in Istanboel?

Door: redactie

3/01/17 - 11u36 Bron: Syria Today

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Iakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/o60mgiISjO

Iakhe Mashrapov: dat is volgens Koerdische en Turkse media de identiteit van de verdachte van de aanslag op een bekende nachtclub in Istanbul van afgelopen weekend. Daarbij kwamen 39 mensen om. Het zou gaan om een 28-jarige man uit Kirgizië.

Het profiel van de man die ervan verdacht wordt op oudejaarsnacht 39 mensen te hebben doodgeschoten in een nachtclub in het Turkse Istanboel, wordt steeds duidelijker. Na het verspreiden van de 'selfie-video' hebben sommige media ook al een naam op de verdachte gekleefd.



De Turkse politie verklaarde eerder al dat ze vermoedt dat de verdachte een man is uit Centraal-Azië - een Oezbeek of een Kirgiziër - en heeft volgens Syria Today ook bevestigd dat Iakhe Mashrapov effectief de verdachte is.



De Britse reporter Sally Lockwood verklaarde intussen op Twitter dat de vrouw van Mashrapov al opgepakt zou zijn door de Turkse politie. Dat zou gebeurd zijn in Konya in Centraal-Turkije.