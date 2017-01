Vlaamse Jennifer overleefde bloedbad in nachtclub: "Vriend verstopte zich onder lichamen"

Door: redactie

3/01/17 - 11u22 Bron: VTM Nieuws

video De Oost-Vlaamse Jennifer Deboevere heeft de aanslag op nachtclub Reina in de Turkse metropool Istanboel overleefd. Samen met haar reisgezel was ze op de nieuwjaarsnacht aan het feesten in de dancing toen de schietpartij uitbrak. Aan VTM Nieuws getuigde ze over de chaos die daarop volgde. Jennifer is sinds gisteravond terug in het land.