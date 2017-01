Slachtoffer nachtclub 'voorspelde haar dood'

Door: redactie

Rita Chami en haar verloofde Elias Wardini reisden in 2016 door Europa en zouden het jaar feestelijk afsluiten in Turkije. Het koppel uit Libanon koos de nachtclub uit waar een terrorist 39 feestvierders doodschoot. De twee 26-jarige studenten waren bij de dodelijke slachtoffers. Een paar weken eerder had Chami nog gezinspeeld op haar dood in Turkije, volgens de nieuwssite IMLebanon.

De twee deelden graag foto's van hun trips naar Barcelona en Athene op social media. Maar de Facebookpagina van Chami is nu een rouwpagina geworden. Chami en Wardini waren nieuwjaar aan het vieren in de Reina-nachtclub toen een schutter met een kalasjnikov rond 1u30 lokale tijd het vuur opende op de 700 fuifgangers. De balans is zwaar: 39 doden.



Rita Chami verloor haar moeder vier maanden geleden na een slepende ziekte. Volgens IMLebanon 'voorspelde' Chami haar eigen dood toen ze naar Turkije trok: "Hopelijk amuseren we ons daar. In het slechtste geval kom ik om bij een explosie en volg ik mijn mama." Haar vader vond het naar eigen zeggen geen goed plan van zijn dochter om naar Turkije te reizen, maar kon haar niet tegenhouden. Chami postte op Facebook voor de fatale aanslag ook nog een Arabisch gedicht over de dood.



Volgens sommige bronnen was Wardini verdronken in de koude Bosporus waarin hij zou gesprongen zijn om de kogels te ontvluchten. Een vriend van hem, Jason Orfali, zette dat recht op zijn Facebook. "Elias Wardini vluchtte niet weg van de schietpartij (hij had pech dat hij niet kon ontsnappen). Hij bleef bij zijn verloofde die twee keer geraakt werd om haar te helpen en werd zelf drie keer geraakt en stierf in haar armen."



De IS-terrorist is nog altijd voortvluchtig. De Turkse politie heeft beelden van de verdachte vrijgegeven en vond ook vingerafdrukken van de dader.