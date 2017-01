Stortvloed aan racistische reacties na dood Belg in nachtclub Istanboel

Door: redactie

Kerim A. kwam bij de aanslag in Istanboel om het leven. © Screenshot VTM.

Op de dood van de Belgisch-Turkse Kerim A., die om het leven kwam bij de aanslag in de Turkse nachtclub Reina in Istanboel, regent het racistische reacties op sociale media. Gelijkekansencentrum Unia is geschokt. "Dit moet stoppen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Nooit eerder zagen we in België zoveel uitingen van haat als de afgelopen jaren. Door sociale media verspreidt het zich snel", zegt Bram Sebrechts van Unia in de krant.



Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is ontstemd over de haat. "Dit kan je alleen maar afkeuren. Na zulke aanslagen is er een 'wij' en een 'zij'. Die ligt niet tussen niet-moslims en moslims. De breuklijn ligt bij 'zij' die de waarden van onze samenleving met de voeten treden, en 'zij' die er respect voor hebben", aldus de minister.



Vorig jaar opende Unia meer dan 365 dossiers over haat op het internet, zo'n tien procent meer dan in 2015. Ook roept de gelijkekansenorganisatie Facebook op sneller haatdragende teksten te verwijderen. "In mei vorig jaar hebben ze beloofd om na een melding binnen 24 uur in te grijpen", zegt Sebrechts. "Uit een rapport bleek dat in amper één op de drie strafbare berichten het geval. We zitten met Facebook rond de tafel."



Afgelopen zomer kwamen er nog massaal veel negatieve en racistische berichten op de dood van de 15-jarige Ramzi Kaddouri uit Genk. De jonge Limburger kwam toen in Marokko om het leven na een ongeluk met een quad.