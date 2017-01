Selfievideo toont schutter aanslag Istanboel

Door: redactie

2/01/17 - 22u01

video Turkse media hebben een selfievideo gepubliceerd van de vermoedelijke dader van de aanslag op discotheek Reina in Istanboel, op oudejaarsnacht. Op de video is de verdachte te zien op het beroemde Taksimplein.

Het is onduidelijk wanneer de video gemaakt is. Wel blijkt nu dat een foto die eerder door de politie verspreid was een screenshot is uit deze selfievideo. Mogelijk heeft de politie een smartphone van de verdachte in handen. Eerder circuleerden er al vage beelden van de schutter, genomen door bewakingscamera's. Deze duidelijkere beelden kunnen de klopjacht op de voortvluchtige aanslagpleger vergemakkelijken.



Bij de aanslag op discotheek Reina in Istanboel vielen in de nacht van oud op nieuw 39 slachtoffers. De dader opende het vuur en heeft in totaal 180 kogels afgevuurd, meldde het dagblad Hürriyet Daily News eerder vandaag. Volgens een wapenexpert, die door Hürriyet geciteerd werd, heeft het er alle schijn van dat de dader een militaire opleiding genoten heeft. De schutter kon daarna in de chaos ontkomen.



Volgens Turkse media zou het gaan om een man uit Centraal-Azië. Hij zou ook tot de terreurcel behoren die de aanslag heeft gepleegd op de internationale luchthaven van Istanboel. Daar vielen vorig jaar 45 doden en meer dan 200 gewonden.



Na de aanval op de nachtclub, heeft de Turkse politie intussen acht mensen opgepakt. Dat meldt het persagentschap DHA, zonder verdere details te geven. Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag op nachtclub Reina opgeëist.