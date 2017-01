Stille wake voor jonge Belg die omkwam in Istanboel

Door: redactie

2/01/17 - 21u16 Bron: vmma

video In Houthalen-Oost is vanavond een stille wake gehouden voor Kerim A. (23), het Belgisch-Turkse slachtoffer van de aanslag in nachtclub Reina in Istanboel. Zo'n 300 mensen kwamen samen in alle sereniteit en brandden kaarsjes voor hem. Er werden witte ballonnen opgehangen met positieve woorden als liefde en vrede. "Hij was een schat van een jongen", klinkt het geëmotioneerd. "Dit is zo tragisch."