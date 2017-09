Britten blijven 10 miljard per jaar betalen tot de brexit een feit is

EB

De Britse premier Theresa May wenst een overgangsperiode van ongeveer twee jaar na het vertrek van haar land uit de Europese Unie eind maart 2019. Dat heeft ze vandaag verklaard tijdens een toespraak in Firenze die de onderhandelingen over de brexit een nieuw elan moet geven.

Groot-Brittannië zal de verplichtingen nakomen die we gemaakt hebben tijdens ons lidmaatschap Theresa May

Volgens May is er na maart 2019 een overgangsperiode nodig om de nieuwe relatie met de Europese Unie te implementeren. Daarom wil ze een overgangsperiode waarin de EU en Groot-Brittannië "aan de huidige voorwaarden" toegang zouden behouden tot elkaars markten en waarin de Britten blijven deelnemen aan "de bestaande veiligheidsmaatregelen".



May zei ook dat EU-burgers tijdens deze overgangsperiode nog steeds naar Groot-Brittannië kunnen afreizen om er te wonen en werken. Wel zal er dan een registratiesysteem ingevoerd worden als voorbereiding op het nieuwe immigratieregime. Hoe lang de hele overgangsperiode zal duren, zal volgens de Britse premier afhankelijk zijn van de implementatie, maar zij gaat momenteel uit van een periode van ongeveer twee jaar.



May verzekerde voorts dat Groot-Brittannië in 2019 en 2020 zijn bijdrage aan de Europese begroting zal honoreren. Londen levert jaarlijks een nettobijdrage van ongeveer 10 miljard euro. "Ik wil niet dat onze partners bang zijn dat ze meer moeten betalen of minder zullen ontvangen voor de rest van de huidige begrotingsplannen omdat wij vertrekken. Groot-Brittannië zal de verplichtingen nakomen die we gemaakt hebben tijdens ons lidmaatschap", aldus May.