May moet autoriteit herstellen en kleur bekennen in belangrijke toespraak

Bewerkt door: ib

22/09/17 - 05u45 Bron: Belga

De Britse premier May houdt een toespraak in Tokio in augustus dit jaar. © afp.

BREXIT Een opening forceren in de echtscheidingsonderhandelingen met de Europese Unie en de verdeeldheid binnen haar regering bezweren. Die twee uitdagingen moet de Britse premier Theresa May vandaag verzoenen in een belangrijke toespraak in Firenze. Aangenomen wordt dat May zal voorstellen om een korte overgangsperiode in te bouwen na het Britse vertrek uit de Europese Unie eind maart 2019.

Maandag gaat in Brussel de vierde onderhandelingsronde over de brexit van start. De gesprekken lopen bijzonder stroef, en het Europese kamp dicht die impasse toe aan het gebrek aan concrete Britse voorstellen. Van May wordt gehoopt dat ze in Toscane eindelijk duidelijkheid kan verschaffen over de marsrichting van haar conservatieve regering en zo schwung in de onderhandelingen kan brengen.



Overgangsperiode

Vele waarnemers gaan ervan uit dat May een overgangsperiode van twee tot drie jaar zal voorstellen. Het bedrijfsleven en de financiële wereld worden almaar nerveuzer over de onzekerheid en de slabakkende onderhandelingen en pleiten, met minister van Financiën Philip Hammond als spreekbuis in de regering, voor een tijdelijke overgangsperiode na maart 2019 waarin de status quo zo goed als mogelijk behouden blijft.



Volgens de krant The Financial Times zou May ook bereid zijn om minstens 20 miljard euro op tafel te leggen om de verplichtingen in het kader van de huidige meerjarenbegroting tot 2020 te honoreren. In Downing Street wordt dat bericht afgedaan als "speculatie". Het zou alleszins de eerste keer zijn dat May een concreet bedrag noemt, hoewel 20 miljard euro veel minder is dan de factuur die in de Europese wandelgangen circuleert. Lees ook May eist in VN-toespraak een daadkrachtiger optreden tegen terrorisme

