"Harde brexit kan België meer dan 42.000 jobs kosten"

21/09/17

Als het tot een harde brexit komt, dan sneuvelen in ons land 42.390 jobs. In de hele EU, zonder Groot-Brittannië, zou dat scenario leiden tot het verlies van 1,2 miljoen jobs, en in Groot-Brittannië 526.000 jobs. Dat voorspellen de Leuvense economen Hylke Vandenbussche, William Connell en Wouter Simons in een studie die in de reeks "Leuvense Economische Standpunten" gepubliceerd werd.