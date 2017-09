Britse premier bereid om minstens 20 miljard euro te betalen aan EU voor brexit

jv

20/09/17

De Britse eerste minister Theresa May wil minstens 20 miljard euro betalen aan de Europese lidstaten in ruil voor de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Dat schrijft Financial Times.

Het Britse financiële dagblad weet, op basis van anonieme bronnen, dat Olly Robbins, raadgever van May voor de EU, zijn collega's in de Europese hoofdsteden op de hoogte heeft gebracht van het voorstel. May zal dit normaal aankondigen tijdens haar brexit-toespraak in Firenze aanstaande vrijdag.



Tot nu toe was er niets bekend over hoeveel de Britten bereid waren te betalen aan de EU om uit de Unie te stappen. Anonieme bronnen in Brussel hebben wel aan AFP gezegd dat de brexit-rekening tussen de 60 en 100 miljard euro bedraagt.



Het bedrag van 20 miljard is gebaseerd op de som die de Britten aan de EU verschuldigd zijn in het kader van de zevenjarenbegroting die nog loopt tot 2020. Dat zou echter niet voldoende zijn om aan alle financiële verplichtingen van het VK aan de EU tegemoet te komen, zegt een hooggeplaatste Europese diplomaat die anoniem wenst te blijven.