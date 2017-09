"Als May niet zegt wat ik wil horen over brexit, stap ik op"

EB

19/09/17 - 18u06 Bron: AFP, Belga

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson blijft de aandacht opeisen in de aanloop naar de fel geanticipeerde brexit-toespraak van premier Theresa May, aanstaande vrijdag in Firenze. Volgens de conservatieve krant The Daily Telegraph denkt Johnson erover na op te stappen als May niet zegt wat hij wil horen.

May zal vrijdag inzage geven in de brexit-strategie van haar regering. Drie dagen voor de start van de vierde onderhandelingsronde in Brussel zal ze mogelijk de impasse proberen te doorbreken over het kostenplaatje van het Britse vertrek uit de EU. Er wordt gespeculeerd dat ze de EU tientallen miljarden euro's zal aanbieden om een twee à drie jaar durende transitieperiode te faciliteren.



Als May zich er evenwel toe bereid zou tonen een vaste bijdrage te betalen voor permanente toegang tot de Europese eenheidsmarkt, zou Johnson volgens zijn medestanders "geen andere keuze hebben dan de regering te verlaten", luidt het dinsdag. Gevraagd naar een reactie op die berichtgeving ontkende Johnson dat hij aan ontslag denkt. De regering-May is ook niet verdeeld over de brexit. "We werken samen. We zijn een nest zingende vogels", zei Johnson vanuit New York.



Van die eensgezindheid was de voorbije dagen niet veel te merken, na een opiniebijdrage waarin Johnson de voordelen van een harde brexit oplijstte. Hij diepte zelfs de (reeds weerlegde) claim op dat het VK na de brexit elke week 350 miljoen pond extra zou kunnen besteden.



Donderdagochtend komt de Britse regering bijeen voor overleg over de speech van May. Die zal ze vrijdag in de vroege namiddag uitspreken.