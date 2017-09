Volgende onderhandelingsronde brexit uitgesteld

Door: redactie

brexit De Europese Commissie en de Britse regering hebben afgesproken om de volgende onderhandelingsronde over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie uit te stellen tot 25 september. Dat heeft het Britse ministerie dat belast is met de brexit meegedeeld.

Eerst was gepland dat de Britse onderhandelaars op 18 september opnieuw naar Brussel zouden afzakken voor de volgende, vierde onderhandelingsronde. Maar beide partijen hebben nu besloten de gesprekken een week later van start te laten gaan, omdat ze het eens zijn dat "meer tijd voor consultaties de onderhandelaars de flexibiliteit zal bieden om vooruitgang te boeken tijdens de sessie van september", aldus een mededeling van het ministerie.



Weinig vooruitgang

Groot-Brittannië verlaat in het voorjaar van 2019 als allereerste lidstaat ooit de Europese Unie. De onderhandelingen over de echtscheidingsvoorwaarden lopen sinds juni en hebben tot dusver weinig opgeleverd. De Europeanen willen dat de Britse regering eerst voldoende duidelijkheid schept over het naleven van haar financiële verplichtingen, de vrijwaring van de rechten van EU-burgers op het eiland en de Ierse grenskwestie. De Britten willen dan weer zo snel mogelijk gesprekken aanvatten over een vrijhandelsakkoord.