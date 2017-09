"Meeste Europeanen zijn ontevreden over EU, maar willen wel lid blijven"

TT

Europese Unie 66 procent van de Europeanen is niet tevreden met het politieke beleid dat in de Europese Unie gevoerd wordt. Toch zou maar 30 procent van de EU-inwoners voor een uitstap van hun land uit de Unie stemmen.

De Duitse organisatie Bertelsmann Stiftung ondervroeg in juli meer dan 10.000 Europese inwoners over hoe zij tegenover de EU en hun eigen land staan. Hoewel de meerderheid van de Europeanen dus ontevreden zijn over de richting die de EU uitgaat, zouden ze er wel lid van willen blijven.



Van de grootste EU-lidstaten die apart onderzocht werden, blijken de Italianen het minst tevreden te zijn met de EU. Slechts 17 procent kan zich in het beleid vinden, terwijl 83 procent tegen is. In Frankrijk (38 procent, Spanje (37 procent) en Polen (36 procent) is de tevredenheid groter. Volgens de Bertelsmann Stiftung is het pro-Europese sentiment gevoelig toegenomen sinds het brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president.