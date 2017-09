Geheim document onthult Britse plannen om EU-migranten buiten te werken

Bewerkt door: redactie

5/09/17 - 23u39 Bron: DM

Demonstranten protesteren in Brussel tegen de brexit. © afp.

BREXIT Het Verenigd Koninkrijk is van plan om onmiddellijk na de brexit een einde te maken aan het vrije verkeer van diensten. Alleen hooggeschoolde EU-werknemers zullen nog gewenst zijn. Dat blijkt uit een document dat is gelekt aan The Guardian.

De 82 pagina's van het Home Office, gemarkeerd als 'uiterst gevoelige informatie', dateren van vorige maand en tonen hoe de Britten de migratie na de brexit willen aanpakken. Eigen werknemers eerst lijkt daarbij het absolute uitgangspunt te worden. "Migratie moet niet alleen de migrant beter maken, maar ook de oorspronkelijke inwoners én het land", klinkt het.



Daarom willen de Britten vooral het aantal laaggeschoolde EU-migranten drastisch laten dalen. Zij zouden nog slechts twee jaar in het land kunnen verblijven. Hooggeschoolden zullen dan weer onmiddellijk de toestemming krijgen om drie tot vijf jaar aan de slag te gaan. Lees ook "Kleinere samenwerkingsverbanden binnen EU zullen leiden tot ontmanteling van de Unie"

Theresa May plant grote speech om brexit-onderhandelingen te versnellen

"Beschaamd om Brit te zijn": parlementslid wordt Iers burger