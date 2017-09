Theresa May plant grote speech om brexit-onderhandelingen te versnellen

Redactie

5/09/17 - 17u07 Bron: Bloomberg

De Britse premier Theresa May. © afp.

Brexit Eind deze maand zal Brits premier Theresa May een nieuwe poging doen om wat meer vaart te krijgen in de brexit-onderhandelingen. Ze plant een grote speech, vooraleer de Europese leiders in oktober samenkomen.

'Acht maanden nadat ze haar visie op de brexit uit de doeken deed, zal de premier meer uitleg geven over de Britse standpunten' Het team van Brits premier May May wil vooral uitleggen hoe de Britten met hun verschillende voorstellen, die door Europese onderhandelaars als zeer vaag en onduidelijk worden omschreven, vooral een sterk en speciaal partnerschap met de EU voor ogen hebben. In haar omgeving valt te horen dat er vaart moet komen in de onderhandelingen en dat er moet worden gefocust op het thema handel.



May en haar team blijven behoorlijk vaag over de precieze datum, maar dat is buiten Guy Verhofstadt gerekend. De brexit-coördinator voor het Europees Parlement heeft aangegeven dat verdere brexit-gesprekken, die gepland staan vanaf 18 september, allicht zullen worden uitgesteld "omdat er een tussenkomst volgt van de Britse premier, wellicht op 21 september". Lees ook "Beschaamd om Brit te zijn": parlementslid wordt Iers burger

