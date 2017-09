"Beschaamd om Brit te zijn": parlementslid wordt Iers burger

Redactie

4/09/17 - 21u40 Bron: Politico

Brexit Het Britse Conservatieve parlementslid Charles Tannock heeft beslist een Ierse burger te worden. Hij is ontgoocheld over de beslissing van de Britten om de EU te verlaten.

Tannock is vooral kwaad over "de arrogantie en het domme nationalisme" van de Britten. Dat deed hem teruggrijpen naar zijn Ierse roots. Zijn grootmoeder is in Dublin geboren en zo heeft hij het recht om een Iers paspoort aan te vragen.



"De brexit heeft alles in gang gezet. Ik ben beschaamd een Brit te zijn. Het is vreselijk moeilijk om als tegenstander van de brexit mijn plaats te vinden in de Conservatieve partij, maar ik ben niet meteen van plan ze te verlaten."



Voorlopig zal Tannock ook zijn Britse paspoort blijven gebruiken, maar hij twijfelt sterk of hij het zal verlengen nadat de Britten in maart 2019 definitief afscheid nemen van de Europese Unie. "Als het Verenigd Koninkrijk zich vijandig opstelt tegenover Europa, hoeft het voor mij niet meer."



Anders dan veel van zijn landgenoten vindt Tannock dat je trouw kunt zijn aan verschillende landen of gebieden. "Ik ben graag Brit, Ier én Europeaan. Ik zie niet in waarom die nationaliteiten moeten conflicteren."