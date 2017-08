Waarom uitstel kan leiden tot afstel voor de brexit

AJ

Mensen nemen foto's van het kunstwerk van Banksy in Dover, waarop te zien is hoe een werkman een van de sterren uit de Europese vlag kapt. © getty.

Brexit Overtuigde voorstanders van de brexit vrezen dat een lange overgangsperiode ervoor zal zorgen dat de uitstap uit de EU er nooit komt. Dat schrijft Business Insider UK.

Zowel bij de zogenoemde brexiteers als bij de tegenstanders van de brexit groeit er steeds meer consensus over een lange overgangsperiode om de scheiding van de Europese Unie zo zacht mogelijk te laten verlopen. En hoewel het niet de bedoeling is om de uitstap tegen te houden, zou net die houding ertoe kunnen leiden dat de brexit er gewoon niet komt. Een van de redenen waarom de conservatieve eurosceptici zo hebben aangedrongen op een referendum over het vertrek uit de EU, was de vrees dat ze zouden worden ingehaald door de tijd. De voorbije decennia is Groot-Brittannië steeds stedelijker, multicultureel en liberaal geworden. En dat zal niet snel veranderen, integendeel. Dat bleek ook tijdens het referendum. Jongere kiezers stemden massaal voor de EU, terwijl ouderen vaker voor de brexit stemden. En de hogere leeftijd van de brexit-kiezers speelt ook een rol in de brexit zelf. Cru gezegd: als Groot-Brittannië instemt met een overgangsperiode van vier jaar, zullen heel wat fervente voorstanders van de brexit al overleden zijn tegen dat die uitstap er effectief komt.

Maar er spelen nog andere factoren. Als de Britse economie zwaar te lijden krijgt onder de vooruitzichten van een uitstap uit de EU, zullen steeds meer mensen koudwatervrees krijgen.



En dan is er nog geen rekening gehouden met politieke veranderingen. De Conservatieven mogen dan niet erg gelukkig zijn met premier Theresa May, haar opzij schuiven is een nog ongelukkiger vooruitzicht omdat er dan mogelijk nieuwe verkiezingen moeten volgen. Als die Jeremy Corbyn en zijn Labourpartij aan de macht brengen, is het voor de brexit helemaal over and out.