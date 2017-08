Onderhandelingen zitten muurvast: "Geen enkele vooruitgang geboekt bij nieuwe brexitgesprekken"

TT

31/08/17 - 14u36 Bron: Belga

De Britse brexit-minister David Davis en de EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. © reuters.

Brexit Ook na drie onderhandelingsrondes is er nog geen enkele beslissende vooruitgang geboekt over de sleutelelementen van de boedelscheiding tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier verklaard na afloop van de derde onderhandelingsronde.

© epa. "We hebben geen beslissende vooruitgang geregistreerd over de belangrijkste thema's", erkende Barnier na afloop van vier dagen onderhandelingen over de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, de financiële afwikkeling en de Ierse kwestie. Er zijn her en der verduidelijkingen aangebracht, maar "aan het huidige ritme blijven we ver verwijderd van de vaststelling dat er voldoende vooruitgang is geboekt", zuchtte de Fransman. Volgens hem is het op deze manier nog maar de vraag of er om middernacht 29 maart 2019, het moment van het feitelijke afscheid, een akkoord ligt. Hij gaf toe ongeduldig te zijn en stelt voor de onderhandelingen te intensiveren.



De drie dossiers vormen voor de Europeanen de sleutelementen van de boedelscheiding en ze willen dat de onderhandelingen daarover voldoende zijn opgeschoten vooraleer er gesprekken kunnen worden aangevat over de toekomstige handelsrelaties. Dat is niet naar de zin van de Britten. Brexit-minister David Davis hamerde er opnieuw op dat de echtscheiding en de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet strikt gescheiden kunnen worden. Volgens Davis wordt er wel vooruitgang geboekt. Hij kondigde aan binnenkort een document te publiceren waaruit de verschillen tussen de twee partijen moeten blijken. Lees ook Brexit-minister vraagt EU soepeler te zijn in onderhandelingen

Britten willen vlotte uitwisseling persoonsgegevens veiligstellen

Netto-instroom migranten in Groot-Brittannië op laagste niveau in drie jaar

Ruzie over geld © photo news. Met name over de financiële afwikkeling van de echtscheiding zitten Brussel en Londen op ramkoers. De Europese Unie wil dat Groot-Brittannië alle financiële verplichtingen honoreert die het als lidstaat is aangegaan, maar die de Unie pas na de datum van vertrek op 29 maart 2019 effectief uitgeeft. De Britten betoogden deze week dat hun financiële verplichtingen in het begrotingsjaar 2019 ten einde lopen, hoewel Davis erkende dat er ook "morele verplichtingen" kunnen zijn. Davis zei dat Londen een analyse heeft gepresenteerd over de eindafrekening. "Die moet in lijn zijn met de wet maar ook in de geest van de toekomstige relatie tussen het VK en de EU."



"Hoe kunnen we zo vertrouwen opbouwen en gesprekken starten over onze toekomstige relaties", vroeg Barnier zich af. De Fransman maakte zich ook druk over de Britse pogingen om een zo groot mogelijke toegang tot de Europese eenheidsmarkt te behouden, zonder er deel van uit te maken. Hij ziet "een soort nostalgie" in die pogingen. "Je moet nostalgie niet verwarren met een geloof in vrije handel", beet Davis terug.