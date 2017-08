Theresa May is niet van plan haar premierschap af te geven

TK

31/08/17 - 06u33 Bron: Belga

De huidige Britse premier Theresa May, die onverkozen in Downing Street 10 terechtkwam na het referendum over de brexit, wil nog steeds aan het roer zitten als de Britten in 2022 opnieuw naar de stembus trekken. Dat heeft de conservatieve May gezegd tijdens een interview aan BBC.