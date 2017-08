Brexit-minister vraagt EU soepeler te zijn in onderhandelingen

Door: redactie

De Europese Unie zou niet mogen "talmen" om te onderhandelen rond de Brexit. Dat heeft een bron binnen de Britse regering vandaag gemeld, een dag voor het begin van de derde onderhandelingsronde over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie in 2019. Minister bevoegd voor de Brexit David Davis heeft de Europese Commissie bovendien omgeroepen om "flexibel" te zijn.

"De twee partijen moeten flexibel zijn en moeten bereid zijn compromissen te sluiten als het gaat om de meningsverschillen over bepaalde onderwerpen", aldus de bron. "Zoals de EU zelf zegt, de tijd vliegt, dus geen van de partijen zou mogen talmen."



In een persbericht heeft Brexit-minister David Davis de Europese Commissie eveneens opgeroepen om "soepeler" te zijn.



De Britten zouden graag beginnen te onderhandelen over de contouren van toekomstige commerciële akkoorden tussen de EU en Groot-Brittannië. De EU wil daar echter pas over praten wanneer "voldoende vooruitgang" geboekt wordt op drie belangrijke domeinen: het lot van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk, de factuur van het vertrek en de toekomst van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.



"De gesprekken over ons vertrek en het nauwe en speciale partnerschap dat we in de toekomst willen met de EU zijn twee onderwerpen die onlosmakelijk verbonden zijn", aldus het Britse ministerie nog.



Hoge verantwoordelijken van de EU klaagden vrijdag nog het gebrek aan inhoud aan van verschillende Britse voorstellen.



Europese en Britse onderhandelaars vatten normaal gezien maandag in Brussel de derde onderhandelingsronde over de Brexit aan.