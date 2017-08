Britten willen vlotte uitwisseling persoonsgegevens veiligstellen

Bewerkt door: ESA

Groot-Brittannië en de Europese Unie moeten ook na de brexit in 2019 op een vlotte en beveiligde manier persoonlijke gegevens kunnen uitwisselen. Dat stelt de Britse regering in een nieuw onderhandelingsdocument.

"De gegevensstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn cruciaal voor onze gedeelde economische welvaart en voor een bredere samenwerking, met inbegrip van die tussen de ordediensten", zo staat in het document van het Britse ministerie dat het vertrek uit de Europese Unie in goede banen moet leiden.



Het is volgens het ministerie dan ook "essentieel" voor de toekomstige relaties dat Europeanen en Britten het eens raken over de voortzetting van "een open uitwisseling van gegevens, gebaseerd op wederzijds vertrouwen in onze veeleisende normen op het vlak van gegevensbescherming". Daarom zal de regering in het najaar in het parlement een Data Protection Bill presenteren die de nieuwe Europese regels voor gegevensbescherming zal implementeren.



De Europese data-economie was in 2015 zo'n 272 miljard euro waard (bijna 2 procent van het Europese bbp) en die markt zal de komende jaren nog sterk in waarde stijgen. Groot-Brittannië levert daartoe een belangrijke bijdrage, zo onderstreept het ministerie. Ongeveer driekwart van het Britse grensoverschrijdende dataverkeer heeft de Europese Unie als bestemming.



Het standpunt over gegevensuitwisseling is het laatste van een reeks onderhandelingsdocumenten die Londen deze week publiceerde. Aanstaande maandag zakt een Britse delegatie opnieuw naar Brussel af om te onderhandelen over de echtscheidingsvoorwaarden. Pas indien er voldoende vooruitgang is geboekt over de boedelscheiding, zullen gesprekken worden aangesneden over de toekomstige relaties.