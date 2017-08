Netto-instroom migranten in Groot-Brittannië op laagste niveau in drie jaar

TT

Brexit Een jaar na de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, heeft de netto-instroom van migranten in het land het laagste niveau in drie jaar bereikt. Het aantal vertrekkers uit andere lidstaten steeg zelfs tot het hoogste niveau in negen jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Bureau voor Nationale Statistiek mee heeft gedeeld.

In de twaalf maanden voorafgaand aan 31 maart 2017 daalde de netto-instroom met 81.000 migranten tot 246.000. "Meer dan de helft van die daling kan toegedicht worden aan een daling van de instroom van burgers uit andere EU-lidstaten", zo duidt het Bureau. De netto-instroom uit andere lidstaten daalde met 51.000 migranten tot 126.000.



Dat werkt in twee richtingen. Enerzijds hebben 122.000 EU-burgers in die twaalf maanden het eiland verlaten, een stijging met 37 procent in vergelijking met de voorgaande twaalf maanden en het hoogste niveau in negen jaar. Vooral mensen uit Centraal- en Oost-Europa keren terug naar het vasteland. Anderzijds arriveerden er ook 19.000 EU-burgers minder in Groot-Brittannië, een daling met 7 procent in vergelijking met de voorgaande periode.



Hoewel experts ervoor waarschuwen om conclusies voor de langere termijn te trekken, lijken de statistieken te bevestigen dat de netto-migratie naar Groot-Brittannië is gedaald sinds de Britse kiezers in juni 2016 besloten om de EU te verlaten. De Britse premier Theresa May heeft beloofd om de netto-immigratie te laten dalen tot minder dan 100.000.



Het Institute of Directors ziet echter "geen redenen om te vieren". "Gezien de werkloosheid momenteel op zijn laagste niveau ooit zit, zou er zonder de drie miljoen EU-burgers die hier wonen een acuut arbeidstekort ontstaan", reageerde een woordvoerder van de Britse ondernemersorganisatie op de Britse openbare omroep BBC. "Die signalen dat Groot-Brittannië een minder aantrekkelijke plaats wordt om te werken en te wonen zijn een reden tot zorg."



Groot-Brittannië verlaat eind maart 2019 de EU. Het lot van de 3,2 miljoen EU-burgers in het land en de ruim één miljoen Britten op het Europese vasteland vormt een van de knelpunten in de lopende onderhandelingen over de brexit.