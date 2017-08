May: "Deportatiebrieven aan EU-burgers waren ongelukkige fout"

Door: AJ

24/08/17 - 12u13 Bron: Politico, The Guardian

De Britse premier Theresa May. © reuters.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een "ongelukkige fout" gemaakt door naar zo'n honderd EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen een uitwijzingsbrief te sturen. Dat heeft de Britse premier Theresa May toegegeven.

In de brieven werden de buitenlanders aangemaand het land te verlaten, of anders uitgewezen te worden. Een van de mensen die zo'n brief kreeg, was de Finse academica Eva Johanna Holmberg. Zij woont al jaren met haar Britse echtgenoot in Londen, maar kreeg een brief waarin werd gesteld dat als ze niet uit eigen beweging vertrok, het departement Binnenlandse Zaken "de opdracht zou geven voor haar verwijdering".



Holmberg kreeg een maand de tijd om te vertrekken. De vrouw was geschokt door de brief, en deed haar beklag. Haar verhaal ging al snel rond op sociale media, maar inmiddels blijkt het om een vergissing te gaan. "Een beperkt aantal brieven zijn per vergissing rondgestuurd. We zijn aan het bekijken hoe dit kon gebeuren", reageert een woordvoerder van Binnenlandse Zaken tegenover The Guardian. "We zullen met iedereen die zo'n brief heeft gekregen contact opnemen om uit te leggen dat ze die mogen negeren. We willen benadrukken dat de rechten van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk leven ongewijzigd blijven."



Inmiddels heeft ook de Britse premier May gereageerd op de "ongelukkige fout". "Ik begrijp dat men snel gereageerd heeft om de mensen die deze brief hebben ontvangen te contacteren en hen gerust te stellen dat ze niet gedeporteerd zullen worden", aldus May.



Holmberg verwijt het departement Binnenlandse Zaken "incompetentie" en eist dat het haar juridische kosten van 3.800 pond (4.100 euro) terugbetaalt. Of dat ook zal gebeuren, is niet duidelijk.