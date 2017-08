Britse regering verontschuldigt zich na dreiging met uitwijzing EU-burgers

Bewerkt door: ESA

23/08/17 - 18u05 Bron: Belga

De Britse regering heeft zich verontschuldigd nadat ze een honderdtal brieven had verstuurd naar EU-burgers met de melding dat ze niet langer geldig in het land konden blijven en binnen de maand moesten vertrekken of zouden worden uitgewezen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen woensdag gemeld.

De fout kwam aan het licht toen de Finse Eva Johanna Holmberg, een historica aan de Queen Mary University van Londen, details van de brief die ze ontving, wereldkundig maakte via de sociale media. "Binnenlandse Zaken wil een Finse academicus uitwijzen die getrouwd is met een Brit en belastingen betaalt in Groot-Brittannië, i.e. ikzelf", schreef Holmberg op twitter. (lees hieronder verder) Home Office wants to deport a Finnish academic who is married to a Brit and pays taxes in Britain, i.e. me. https://t.co/4zpS1ENlW9 — Eva Johanna Holmberg (@EvaJohannaH) Wed Aug 23 00:00:00 MEST 2017