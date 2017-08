Britse regering wil af van "rechtstreekse" inspraak Europees Hof van Justitie

TT

23/08/17

De Britse premier Theresa May. © getty.

Brexit De Britse regering heeft vandaag haar visie gepresenteerd op de manier waarop na de brexit juridische geschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgeklaard moeten worden. Londen wil een einde maken aan de "rechtstreekse" inspraak van het Europees Hof van Justitie in het Britse recht, maar lijkt niet meer voor de harde scheiding te gaan die premier Theresa May altijd heeft verdedigd.

"Met een half oog"

De Europese Unie heeft zich steeds onverzettelijk getoond wat betreft de volledige opheffing van de inspraak van het Hof. Om ook na de brexit in 2019 de rechten te vrijwaren van de Europese burgers die nu al in het Verenigd Koninkrijk leven, kan enkel het Hof in aanmerking komen, is de redenering. Om daaraan tegemoet te komen, tonen de Britten zich nu flexibel. Ze zullen nog steeds "met een half oog" de uitspraken van het Europees Hof volgen, zei minister van Justitie Dominic Raab.



In de Financial Times geeft Andrew Hood, een advocaat die nog voor de regering heeft gewerkt, een voorbeeld van waar de Britse houding in de praktijk op neerkomt. "Als we zonder problemen willen blijven exporteren, zullen onze producten moeten beantwoorden aan de standaarden die bepaald worden door de EU en waar het Hof toezicht op houdt." De Britse regering neemt met andere woorden een pragmatische houding aan.



Wat ook opvallend is, is dat Londen in de transitieperiode tussen de brexit op 29 maart 2019 en de inwerkingtreding van een verhoopt handelsakkoord met de EU wel nog de rechtstreekse jurisdictie van het Europees Hof van Justitie wil erkennen.



Volgende week vindt in Brussel de derde onderhandelingsronde over de brexit plaats.