Kwart van brexitstemmers voelt zich bedrogen

Een kwart van de Britten die voor de brexit stemde voelt zich bedrogen. Ook zouden 1 op de 10 mensen die in juni vorig jaar vóór een exit uit de Europese Unie stemden, zich intussen hebben bedacht. Dat blijkt uit een opiniepeiling van marktonderzoeksbureau Opinium, waarover Business Insider schrijft.

Als er morgen een nieuw referendum zou komen, zou 47 procent van de ondervraagden stemmen om in de Europese Unie te blijven, tegenover 44 procent om eruit te stappen. 5 procent is onbeslist. Dat betekent dat een groot aantal Britten van mening is veranderd: in juni vorig jaar stemde 52 procent van de Britten om uit de Europese Unie te stappen.



Toch willen de meeste Britten geen nieuw referendum. De helft van de ondervraagden vindt dat er geen nieuwe stemming moet komen eenmaal de onderhandelingen over de brexit afgelopen zijn, 39 procent wil wel een nieuw referendum.



Misleid

De helft van alle ondervraagden vindt dat de 'Leave'-campagne, die voor een brexit pleitte, grotendeels of volledig misleidend was. De campagne beloofde onder andere dat de gezondheidszorg wekelijks 350 miljoen pond extra zou krijgen als het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie zou terugtrekken. De regering van Theresa May heeft ondertussen meermaals geweigerd om zich aan die belofte te houden. Amper 19% van de ondervraagden omschreef de 'Leave'-campagne als eerlijk.



De studie werd gevoerd bij 2.000 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk op 30 en 31 mei door het marktonderzoeksbureau Opinium.