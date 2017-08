Britten willen vrij verkeer houden voor pre-brexit goederen

Door: redactie

21/08/17 - 18u04 Bron: Belga

Containerschip in de haven van Southampton in het zuiden van Engeland. © afp.

Goederen die voor de brexit op de Europese eenheidsmarkt zijn gebracht, moeten ook na de uitstap van Groot-Brittannië vrij kunnen circuleren in Europa. Dat willen de Britten althans, zo blijkt uit een nieuwe 'position paper' van de regering-May.

Londen heeft eerder al duidelijk gemaakt dat het mikt op een tijdelijke douane-unie met de EU na de brexit, zodat bedrijven zo veel mogelijk rechtszekerheid krijgen. Nu stellen de Britten dat goederen die al op de markt waren voor de scheiding, gepland in maart 2019, ook nadien nog verkocht moeten kunnen worden in de EU en het Verenigd Koninkrijk, "zonder nieuwe eisen of beperkingen". Concreet gaat het om alle producten die de fabriek hebben verlaten en waarvoor een bestelling werd geplaatst.



In een reactie laat de Europese Commissie weten dat de toestand na de publicatie van het nieuwe document "niet is veranderd". De Europese onderhandelaars willen eerst voldoende vooruitgang geboekt hebben op vlak van de voorwaarden voor de brexit, met name de scheidingsfactuur voor de Britten, de burgerrechten en de grenskwestie tussen Ierland en Noord-Ierland. Pas dan wil de EU over handel beginnen praten.