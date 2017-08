"Britse overheid wil 40 miljard voor brexit betalen"

Door: redactie

Bron: ANP

Groot-Brittannië is bereid om voor het vertrek uit de Europese Unie een bedrag van 36 miljard pond (40 miljard euro) te betalen. Dat hebben drie Britse regeringsbronnen gemeld aan de krant Sunday Telegraph.

De krant meldde dat de regering van premier Theresa May dat bedrag alleen op tafel wil leggen als er ook een akkoord is over een handelsovereenkomst met de Europese Unie. Volgens schattingen van de EU kan de rekening voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk in de tientallen miljarden euro's lopen.



Dat is mede ter dekking van verplichtingen die het Verenigd Koninkrijk tijdens het EU-lidmaatschap is aangegaan. Brussel wil dat Londen die verplichtingen nakomt. In de afgelopen maanden zijn bedragen genoemd die uiteenliepen van 50 tot 100 miljard euro.