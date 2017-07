Schotten vrezen voor hun whisky-industrie na brexit

Bewerkt door: ESA

De Schotten vrezen dat door de brexit hun export van whisky in het gedrang komt. De Schotse minister van Economie Keith Brown heeft daarom van de regering in Londen een wettelijke omschrijving van het product geëist. Anders komt de sector in het land na de EU-uitstap in gevaar, zei de politicus.

De Verenigde Staten hebben tijdens eerste gesprekken al duidelijk gemaakt, dat ze een afzwakking van de productomschrijving nastreven. "Daarmee kan de markt voor een resem producten geopend worden, die niet overeenstemmen met de huidige norm." Volgens Brown hangen rond de 20.000 jobs van de Schotse whisky-industrie af.



In de Europese Unie is duidelijk geregeld aan welke voorwaarden een whisky moet voldoen. Daarbij inbegrepen dat de drank minstens drie jaar lang in een vat moet rijpen.



Ruim 90 procent van de Schotse whiskyproductie gaat naar het buitenland, een derde ervan naar de EU-landen. De op een na belangrijkste afzetmarkt zijn de VS. Groot-Brittannië riskeert na de Brexit onder andere exporttaksen te moeten betalen in groeimarkten als Zuid-Afrika en Zuid-Korea.



Premier Theresa May hoopt na de scheiding van de EU op een handelsakkoord met de VS. Critici vrezen ook nadelen voor andere producten. Ze waarschuwen ervoor dat met chloor gewassen kippen uit de VS in de Britse supermarkten kunnen terechtkomen.