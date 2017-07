Britse economie is traagst groeiende ter wereld sinds brexit

Bewerkt door: LB

24/07/17 - 12u47 Bron: Reuters, The Independent

brexit De Britse economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met slechts 0,2%, waardoor Groot-Brittannië na de stemming om de Europese Unie te verlaten de traagst groeiende economie in de ontwikkelde wereld is. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft na die zwakker dan verwachte prestatie dan ook de groeivoorspelling voor het Verenigd Koninkrijk naar beneden bijgesteld.

In haar World Economic Outlook stelt het IMF te verwachten dat de Britse economie dit jaar m et 1,7 procent zal groeien, in vergelijking met de vorige voorspelling van een groei van 2 procent. De verwachte groei voor 2018 houdt het IMF onveranderd op 1,5 procent.



Bijna 3 procent inflatie

Na het referendum over de brexit van juni vorig jaar toonde de Britse economie zich aanvankelijk verrassend veerkrachtig, maar de voorbije maanden zorgde een terugval in de waarde van het pond voor een inflatie van bijna drie procent. Dat zet druk op de koopkracht.



De Britse economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met slechts 0,2 procent. Daarmee is het de traagst groeiende geavanceerde economie. In de laatste drie maanden van 2016 groeide de economie nog met 0,7 procent. De onduidelijke uitkomst van de verkiezingen van vorige maand hebben het consumentenvertrouwen nog verder uitgehold.



Het Britse ministerie van Financiën onderstreept vandaag dat het IMF-rapport onderstreept dat het "van levensbelang" is voor het VK dat het "de beste deal mogelijk" sluit met de Europese Unie inzake de brexit. Premier Theresa May benadrukte eerder dat geen akkoord beter is dan een slecht akkoord.