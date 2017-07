Brexit doet Bank of America verhuizen naar Dublin

Door: redactie

21/07/17 - 19u54 Bron: ANP

© reuters.

Bank of America gaat zijn EU-hoofdkwartier in verband met de brexit verplaatsen van Londen naar het Ierse Dublin. Daar heeft het financiële concern nu ook al een vestiging. Eerder besloot JPMorgan Chase al tot een verhuizing van honderden bankiers van zijn vestiging in Londen naar bestaande kantoren in Dublin, Frankfurt en Luxemburg. Goldman Sachs is begonnen met het verschuiven van middelen naar Frankfurt, en onlangs werd bekend dat Citigroup en Morgan Stanley ook voor die Duitse plaats gaan.