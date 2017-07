Tony Blair: "Met brexit en premier Corbyn is Verenigd Koninkrijk terug bij af"

avh

15/07/17 - 10u42 Bron: Belga

Tony Blair © reuters.

De brexit gecombineerd met een regering met Jeremy Corbyn als eerste minister zal het Verenigd Koninkrijk terug naar af sturen. Dat heeft de voormalige Brits premier Tony Blair vandaag in een aantal Engelse kranten gezegd.

Jeremy Corbyn, voorzitter van Britse oppositiepartij Labour, liet deze week weten dat Labour klaar is om de brexitonderhandelingen te voeren. Blair, die Labour leidde van 1994 tot 2007, wil zich actiever bezighouden met de Britse politiek, uit vrees voor het verloop van de brexit.



Blair, Brits premier van 1997 tot 2007, stelt vast dat het Verenigd Koninkrijk een diep verdeeld land is en dat er nood is aan een "fundamentele heroverweging van de politieke ideeën". Hij prees eerder de prestaties van Corbyn bij de vorige verkiezingen, maar benadrukt ook dat de brexit rampzalig kan zijn voor het land.



"Als een rechtse, populistische stempel in de vorm van de brexit gevolgd wordt door een linkse, populistische stempel in de vorm van een niet onderbouwde, harde economische lijn, dan zal Groot-Brittannië tegen het canvas gaan en plat op zijn buik belanden", zegt de 64-jarige Blair.



Toen hij aan de macht was, stuurde Blair de Britse sociaaldemocraten een nieuwe richting in, meer naar het centrum van het politieke spectrum, de zogenaamde "derde weg". In eigen land kwam hij na zijn premierschap zwaar onder vuur te liggen, onder meer omdat Londen Washington volgde in de oorlog in Irak en om het geld dat hij verdiende na zijn politieke carrière. "De brexit heeft me direct gemotiveerd om meer betrokken te zijn in de politiek", liet hij in mei optekenen.