Britse consumentenvertrouwen op laagste peil sinds brexit-referendum

Het vertrouwen van de Britse consumenten is in juni sterk gedaald, zelfs tot het laagste niveau sinds het brexit-referendum van een jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van GfK.

De vertrouwensbarometer daalde met 5 punten tot -10. Dat is het laagste cijfer sinds de -12 die werd gemeten in juli 2016, net nadat de Britten in een volksraadpleging hadden beslist om uit de Europese Unie te stappen. Nu komt de daling er na de vervroegde verkiezingen van 8 juni, waarbij premier Theresa May haar meerderheid verloor.



Het gedaalde consumentenvertrouwen is een zorgwekkend signaal voor de Britse economie, die voornamelijk dankzij de binnenlandse consumptie standhield na de brexit-stemming. De laatste maanden kregen de Britse gezinnen echter te maken met een hogere inflatie, die gevoed werd door de dalende koers van de pond. Die maakt ingevoerde goederen duurder.