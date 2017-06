May stuurt geen EU-burgers weg na brexit

EB

22/06/17 - 23u00 Bron: ANP

De Britse premier Theresa May verlaat de Europese top van vandaag in Brussel. © afp.

EU-burgers die vijf jaar of langer legaal in het Verenigd Koninkrijk wonen, krijgen een verblijfsstatus na het Britse vertrek uit de EU. Premier Theresa May wil deze ruim 3 miljoen mensen "prioriteit en zoveel mogelijk zekerheid" geven tijdens de brexit-onderhandelingen, zo heeft ze vandaag voorgesteld aan haar 27 EU-collega's tijdens de top in Brussel. Zij sprak van een "eerlijk aanbod".