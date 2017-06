Maakte de Queen met haar hoed een statement?

Bewerkt door: ADN

brexit De nabeschouwingen van de 'troonrede' van koningin Elizabeth gaan in het Verenigd Koninkrijk voornamelijk over de kleding van de Queen. De blauwe hoed met blauw-gele bloemen leek verdacht veel op de Europese vlag. Velen willen weten of de koningin zo een statement maakte met betrekking tot het geplande Britse vertrek uit de EU.

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie, de brexit, was een van de belangrijkste onderwerpen in de Queen's Speech dit jaar. In de door de koningin voorgelezen tekst heeft premier Theresa May laten weten hoe ze de brexit-onderhandelingen en de periode na het vertrek wil aanpakken.



Het is niet bekend of de 91-jarige Elizabeth voor of tegen brexit is. Daily Mail beweerde afgelopen jaar dat de vorstin voor een vertrek uit de EU zou zijn, maar dit werd vrij snel stellig ontkend door Buckingham Palace. Ook prins Charles en prins William hebben zich tot op heden op de vlakte gelaten over de brexit, al benadrukt William in speeches geregeld het belang van Europese samenwerking.