"Geen twijfel mogelijk dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat"

SVM

18/06/17 - 16u48 Bron: Belga

David Davis. © getty.

Er bestaat geen twijfel over dat Groot-Brittanië de Europese Unie gaat verlaten. Dat heeft de Britse brexit-minister David Davis aangekondigd, een dag voor de echtscheidingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië in Brussel van start gaan.

Het was al langer voorzien dat de brexitonderhandelingen in de week van 19 juni uit de startblokken zouden schieten, maar het resultaat van de vervroegde Britse parlementsverkiezingen van vorige week zaaide twijfel over die timing. Premier Theresa May verloor immers haar parlementaire meerderheid en voert nog steeds onderhandelingen met de Noord-Ierse DUP over mogelijke steun.



Een meerderheid van de Britse kiezers koos op 23 juni 2016 in een referendum voor de brexit. Op 29 maart van dit jaar meldde May officieel dat haar land de Europese Unie wil verlaten. Tegen eind maart 2019 moeten beide partijen een overeenkomst bereiken over de echtscheidingsvoorwaarden en de toekomstige relaties uittekenen.



Deur op een kier

De Franse president Emmanuel Macron liet eerder deze week tijdens een ontmoeting met de Britse premier Theresa May de deur op een kier. "Groot-Brittannië kan in de Europese Unie blijven als het land van mening zou veranderen over de brexit en zolang de onderhandelingen over de uitstap uit die EU niet afgerond zijn", klonk het.



Maar voor Davis is dat geen optie. "De Europese Unie verlaten geeft ons de opportuniteit om een nieuwe toekomst uit te werken voor ons", aldus de Britse brexit-minister.