De Gucht: "Ernstige kans dat Britten in de EU blijven"

18/06/17 - 14u01 Bron: vtmnieuws.be

video Volgens voormalig eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) is er een "ernstige kans" dat de Britten in de Europese Unie blijven. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. "Men is zich ervan bewust dat dit een moeilijke onderhandeling wordt die niet noodzakelijk een gevolg heeft."

De Gucht acht het onmogelijk dat er binnen de afgesproken termijn van twee jaar een brexit kan onderhandeld worden. "Men geraakt daar gewoon niet door." Bovendien heeft de Britse regering geen sterk mandaat meer om de onderhandelingen met Europa aan te vangen. "Het idee van 'we onderhandelen en er komt wel iets uit', is steeds minder duidelijk."



Komt die brexit er dan niet? "Ik wil dat niet zo affirmatief zeggen", zegt De Gucht maar hij stelt wel vast dat "er steeds minder steun voor is voor die brexit." De kans bestaat wel degelijk dat de Britten tijdens de onderhandelingen beslissen dat ze toch niet uit de EU willen stappen.



Maar wat dan? "Dat hangt af van de Britten", zegt De Gucht, "maar ze kunnen nu niet zomaar zeggen: 'we stoppen ermee' en dan is het opgelost." Toch ziet De Gucht geen probleem om het Verenigd Koninkrijk terug in de EU toe te laten. "Alhoewel er unanimiteit nodig is, met 28 landen weet je nooit."