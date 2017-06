"Credit Suisse schrapt 1.500 banen in Londen"

kv

Credit Suisse gaat naar verluidt voor het einde van volgend jaar nog eens 1.500 banen schrappen in Londen. Dat meldde persbureau Reuters vandaag op basis van een ingewijde bij het financiële concern.

De Zwitsers zijn al sinds 2015 bezig met saneren. Dit proces zou nu door de Brexit versneld worden doorgevoerd.



Aanvankelijk telde Credit Suisse nog meer dan 9.000 medewerkers in de Britse hoofdstad. Na de ingrepen waarover nu wordt gesproken zou dat aantal al zijn teruggebracht tot ongeveer 5.000 mensen.



Het Britse vertrek uit de Europese Unie zet alles bij elkaar naar schatting tienduizenden banen in de financiële sector van Londen op de tocht. Nu is Londen nog een belangrijk financieel centrum, maar door de Brexit dreigen de Britten de toegang tot de Europese markt kwijt te raken. Meerdere grote banken werken daarom aan maatregelen om daarop voorbereid te zijn.