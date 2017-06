Brexit duwt opnieuw verzekeraar naar Brussel

SPS

Nadat Lloyds al voor Brussel koos voor de oprichting van zijn nieuwe Europese dochtermaatschappij, volgt nu verzekeraar QBE. Dat meldt de Financial Times.

De financiële instellingen zijn op zoek naar een Europese basis om zich te verzekeren van een vlotte toegang tot de Europese eenheidsmarkt, nu de Britten er voor kozen om uit de EU te stappen.



In de Financial Times zegt Richard Pryce, aan het hoofd van de Europese activiteiten van QBE, dat voor Brussel werd gekozen omdat België al de grootste Europese activiteit uitmaakt van de groep en omdat de regulator, de Nationale Bank, "erg pragmatisch" is geweest. Er werken vandaag al 70 à 80 mensen voor QBE in Brussel.



"Het was voor ons belangrijk om in het centrum van Europa te zijn", aldus Pryce nog. Hoeveel extra mensen er aan de slag kunnen in België, wou de topman niet kwijt. Wel komt er geen afbouw van de werkgelegenheid in de Londense zetel. De nieuwe Brusselse basis zou tegen eind 2018 opereren.



Volgens de Financial Times is de keuze van QBE voor Brussel een harde klap voor Dublin, dat hoopte een nieuw centrum voor verzekeraars te worden na de brexit. Dublin zou wegens de taal, de wetgeving en de nabijheid van Londen de logische keuze lijken voor verzekeraars die op zoek zijn naar een nieuwe basis in de EU. Maar verschillende verzekeraars kozen in plaats van Dublin voor het continent, ook Brussel. Dat is onder meer het geval voor Lloyd's of London, 's wereld grootste verzekeringsmarkt.