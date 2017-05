Britten vastberaden over 'vertrekrekening': "Wij betalen géén 100 miljard euro"

Bewerkt door: FT

Brexitminister David Davis wil niet zomaar betalen wat de Europese Unie wil. Dat liet hij vandaag weten. © epa.

De factuur van 60 miljard euro wezen ze al af, dus echt verbazen doet het niet. Brexitminister David Davis heeft nu ook laten weten dat de Britten niet van plan zijn 100 miljard euro neer te tellen voor de scheiding met de EU. De Europese Unie heeft intussen laten weten dat het klaar is om de brexitonderhandelingen aan te vatten en wacht op Londen om van start te gaan. "De klok tikt", klinkt het.

Dit is geen straf of exitbelasting. De EU en Groot-Brittannië zijn gezamenlijke verplichtingen aangegaan. We moeten het met Londen eens worden over hoe we die rekening opmaken. Het wordt alvast geen blanco cheque Michel Barnier, onderhandelaar voor de EU

Volgens de Financial Times heeft de EU de geschatte factuur aan openstaande rekeningen opgetrokken tot het bedrag van liefst 100 miljard euro, maar dat zien de Britten niet zitten.



De Britse regering zal enkel betalen wat ze verschuldigd is op basis van haar wettelijke, internationale verplichtingen, "niet zomaar wat de EU wil". Dat zei alvast brexitonderhandelaar David Davis op ITV na de berichten van de Financial Times. Davis beschuldigt de Europese Unie ervan het spel hard te willen spelen, maar heeft naar eigen zeggen "nog geen enkel bedrag" gezien voor de finale brexitfactuur.



Handelsrelaties

Het Verenigd Koninkrijk zal een financiële afrekening van hun vertrek uit de EU toch moeten respecteren, zegt Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de Europese Unie. "En dat is geen straf of exitbelasting. De EU en Groot-Brittannië zijn allerlei gezamenlijke verplichtingen aangegaan. We moeten het met Londen eens worden over hoe we die rekening opmaken. Het wordt alvast geen blanco cheque." Het Europese Hof van Justitie moet er trouwens op toezien dat de scheiding ordelijk verloopt, stelt hij ook voor.



Brexitminister Davis zei vandaag ook nog dat er zeker niet wordt betaald als er geen handelsakkoord wordt bereikt. Zaterdag waren de EU-leiders het erover eens dat zij eerst de boedelscheiding willen regelen voor er kan worden gepraat over de toekomstige (handels)relatie.