Theresa May speelt reputatie van 'bloody difficult woman' uit

2/05/17 - 21u59 Bron: Reuters, BBC



De Britse eerste minister Theresa May heeft haar reputatie als harde tante uitgespeeld in een reactie op berichten over een moeizame ontmoeting met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. "Een partijgenoot beschreef me eerder als een 'bloody difficult woman'. Ik zei toen dat Jean-Claude Juncker dat snel zou ondervinden."

© reuters. Na de ontmoeting in Downing Street, vorige week, zou Juncker gezegd hebben dat hij "tien keer meer twijfelde dan voordien" aan de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten over de voorwaarden van de brexit en een nieuwe handelsovereenkomst.



May heeft daar nu op gereageerd in een BBC-interview. "We hebben recent gezien dat de onderhandelingen bij momenten hard gaan zijn", zegt de Britse eerste minister. "Tijdens de campagne voor het voorzitterschap van de Conservatives omschreef een van mijn collega's me als een bloody difficult woman. En ik zei toen: 'De volgende persoon die dat zal ondervinden, is Jean-Claude Juncker.'"