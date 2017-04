EU-leiders beloven herenigd Ierland automatisch lidmaatschap

Door: TT

29/04/17 - 21u16 Bron: Reuters

Iers premier Enda Kenny. © ap.

Indien Noord-Ierland zich ooit zou afscheiden van het Verenigd Koninkrijk en herenigd zou worden met Ierland, zal de regio automatisch lid kunnen worden van de Europese Unie. Dat hebben de Europese staats- en regeringsleiders in Brussel vandaag beloofd.

De zes districten van Noord-Ierland blijven deel van het Verenigd Koninkrijk behalve en tot wanneer het volk een andere keuze maakt in een referendum Ierse premier Enda Kenny Het voornemen vloeit voort uit het Goede Vrijdagakkoord dat bijna twintig jaar geleden een einde maakte aan het conflict in Noord-Ierland. Dat akkoord bepaalt dat, als de regeringen in Londen en Dublin publieke steun voorzien, de Ieren en Noord-Ieren een referendum mogen organiseren met de vraag of ze zich willen herenigen.



De Europese staats- en regeringsleiders hebben zich nu tijdens hun korte vergadering over de gemeenschappelijke brexitstrategie akkoord verklaard. "De Unie heeft altijd het doel van vrede en verzoening gesteund zoals dat in het Goede Vrijdagakkoord is omschreven", zo klinkt het in de slotconclusies van de vergadering. De bevestiging van het akkoord kwam er op vraag van de Ierse premier Enda Kenny. Lees ook Premier Michel: "Een gratis brexit is niet mogelijk"

Twee op de drie Belgen vindt EU-lidmaatschap een goede zaak

DDR Dat Noord-Ierland automatisch lid van de Unie zou kunnen worden, zou de toepassing van hetzelfde principe zijn dat is toegepast bij de aansluiting van het vroegere Oost-Duitsland bij West-Duitsland in 1990



"Dit gaat niet om het in gang zetten van een mechanisme", aldus Kenny na afloop van de vergadering. "De voorwaarden voor een referendum zijn op dit moment niet aanwezig, maar de erkenning van het principe is heel belangrijk. De zes districten van Noord-Ierland blijven deel van het Verenigd Koninkrijk behalve en tot wanneer het volk een andere keuze maakt in een referendum."



In de wandelgangen in Brussel was te horen dat de conclusie enkel een bevestiging van "het meest logische" was en dat de Europese leiders geen standpunt hebben ingenomen over een eventuele hereniging.