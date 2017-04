Leiders keuren unaniem richtsnoeren voor onderhandelingen brexit goed

Bewerkt door: jv

29/04/17 - 15u57 Bron: Belga

© ap.

De leiders van de 27 Europese lidstaten hebben unaniem de richtsnoeren goedgekeurd voor de onderhandelingen met de Britten over de brexit. Dat heeft EU-president Donald Tusk tijdens de EU-top in Brussel getweet.

"Richtsnoeren unaniem goedgekeurd. EU27 stevig en billijk politiek mandaat voor de brexitonderhandelingen is klaar", aldus Tusk. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tweette dat de zaak "in minder dan 15 minuten" beklonken was. "Eenheid in actie", voegde hij eraan toe.



Centraal in de richtsnoeren staat dat de onderhandelingen gefaseerd zullen verlopen. Er kan pas over de toekomstige relaties en een handelsakkoord met de Britten gesproken worden als er "voldoende vooruitgang" is geboekt in de boedelscheiding. De Britten zouden liever parallelle onderhandelingen voeren.



Met voldoende vooruitgang bedoelen de Europese leiders dat er duidelijkheid moet zijn over het behoud van rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië (en omgekeerd). Ze willen ook dat er geen "harde grens" komt tussen Ierland en Noord-Ierland.



De leiders willen in de eerste fase ook de financiële verplichtingen van Groot-Brittannië aan de EU afwikkelen. Er wordt gesproken over een factuur van 60 miljard euro, maar Juncker wil zich nog niet op een bedrag vastpinnen. "Er zijn voorzichtige schattingen, maar er ligt nog geen precies geformuleerde vraag op tafel", zei hij.



De Britse regering had eind vorige maand officieel haar verzoek tot vertrek uit de Europese Unie aangemeld. De onderhandelingen over de uitstap mogen maximaal twee jaar in beslag nemen. Verwacht wordt dat de leiders in de herfst een eerste tussenbalans zal opmaken. Dan moet duidelijk worden of de voorwaarden voor de start van handelsgesprekken vervuld zijn.