Europese leiders verenigd naar het Brexit-front

De Europese Unie komt verenigd aan de start van de Brexit-onderhandelingen. Dat signaal willen de Europese staatshoofden en regeringsleiders naar de andere kant van het Kanaal sturen wanneer ze vandaag in Brussel bijeenkomen om hun standpunten voor de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië vast te leggen.

Na het historische referendum van juni 2016 kostte het de Brexiteers negen maanden om de toekomst van hun land buiten de Europese Unie enigszins in kaart te brengen en de uitstapprocedure formeel op gang te trekken. De Europeanen hebben hun huiswerk sneller klaar. Amper een maand na de Britse activering van artikel 50 zullen de leiders vandaag de globale richtsnoeren goedkeuren. Die worden vervolgens op 22 mei in een gedetailleerd onderhandelingsmandaat gegoten.



"Als één blok"

Her en der hebben diplomaten de standpunten nog wat aangescherpt, maar zowel in de hoofdsteden als in de Europese instellingen bleek er de voorbije weken brede steun voor de voorstellen die Europees president Donald Tusk eind maart op tafel legde. Zware discussies worden er dan ook niet meer verwacht. "Dit is eerder uniek en dat zullen we zo houden. De Europese Unie zal verenigd blijven en als één blok optreden", zei een Europese topfunctionaris vrijdag.



Uitgangspunt van de Europese leiders is dat de onderhandelingen gefaseerd zullen verlopen. Eerst moet het behoud van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittanië, de financiële afwikkeling en de Ierse grenskwestie aangesneden worden. En pas als die gesprekken over de boedelscheiding "voldoende vooruitgang" hebben opgeleverd, kunnen de toekomstige relaties bekeken worden.



Voor de Britse premier Theresa May is dat een streep door de rekening. Downing Street had immers gehoopt ook meteen gesprekken over een handelsakkoord te lanceren. De tijd tikt immers in het nadeel van de Britten. De onderhandelingen kunnen pas na de vervroegde Britse verkiezingen van 8 juni echt op gang worden getrokken en op 29 maart 2019 valt onherroepelijk het doek over het Britse lidmaatschap. Zonder akkoord dreigt een bijzonder harde landing, voor de EU, maar vooral ook voor de Britten. "Het is een proces met enkel verliezers. Het gaat erom de schade te beperken", aldus de functionaris.