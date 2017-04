May: "Elke stem voor mij verstevigt mijn onderhandelingspositie"

Bewerkt door: ADN

Brexit Groot-Brittannië moet zich niet de "illusie" maken dat het na de brexit nog over dezelfde rechten zal beschikken als een lidstaat van de Europese Unie, zo zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerder vandaag. Een teken van hoe hard de onderhandelingen zullen worden, reageert Brits premier Theresa May.

In een speech die May nog moet geven in Leeds, een stad waar tegenstander Labour normaal gezien goed scoort, zal de Britse premier inwoners vragen zich achter de Conservatives te scharen.



"De verkiezing gaat niet over voor wie je in het verleden gestemd zou hebben. Het draait om stemmen voor het nationale belang. Stemmen voor de toekomst. En elke stem voor mij zal mij een sterke hand geven wanneer ik onderhandel met de premiers, presidents en kanselieren van Europa", aldus een extract van de speech dat al door haar partij verspreid werd. Lees ook Meerderheid Britten vindt brexit foute beslissing

Uitstaande factuur © epa. Merkel had eerder vandaag al gewaarschuwd voor moeilijke onderhandelingen. "Een derde land geniet niet van dezelfde rechten, of meer voordelige rechten, dan een lidstaat. Dat lijkt misschien evident, maar ik moet het jammer genoeg nogmaals duidelijk zeggen, want ik heb het gevoel dat sommigen in Groot-Brittannië zich nog steeds illusies maken op dit vlak", zo verklaarde Merkel in de Bundestag. Zelfs geloven dat de Britten minstens bijna hun huidige voordelen kan behouden, is volgens de bondskanselier "verloren tijd".



De Duitse christendemocrate beklemtoonde dat beide partijen eerst "op bevredigende wijze" afspraken moeten maken over de boedelscheiding. Eén van de eerste knelpunten die volgens Merkel moet aangepakt worden, is de uitstaande factuur van Londen. Die wordt geraamd op ongeveer 60 miljard euro, maar Britse overheidsbronnen hebben al laten verstaan dat ze niet de intentie hebben om een dergelijk bedrag op te hoesten.

"Onherroepelijk" Pas in een tweede fase kunnen er gesprekken op gang getrokken worden over de toekomstige relaties. Hoewel de Britten liefst zo snel mogelijk over een handelsakkoord willen praten, is deze chronologische werkwijze volgens Merkel "onherroepellijk". Merkel wil "goede" en "nauwe" relaties, maar Groot-Brittannië hoeft niet te hopen op volledige toegang tot de Europese eenheidsmarkt zonder aanvaarding van het vrije verkeer van personen. Net zo min zullen Britse financiële instellingen toegang krijgen tot de Europese markt als Londen tegelijkertijd aan massale deregulering doet. "Je kan niet de boter en het geld van de boter hebben", zo verwoordde staatssecretaris voor Financiën Jens Spahn het.