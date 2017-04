Elio Di Rupo: "Ik ben blij dat de Britten vertrekken"

Door: redactie

19/04/17 - 06u20 Bron: Belga

© belga.

PS-voorzitter en ex-premier Elio Di Rupo vindt het helemaal niet erg dat de Britten uit de Europese Unie vertrekken. Dat heeft hij gisteren gezegd aan studenten in Louvain-la-Neuve. Hij stelde ook dat de EU wordt meegesleept in een neoliberale spiraal.

Di Rupo laat zich streng uit tegenover de Britten die zich lieten leiden door hun conservatieve regering. "Ik ben blij dat ze vertrekken. Ik heb naast (ex-premier, red.) David Cameron gezeten op de Europese toppen, dat was verschrikkelijk. Hij heeft het woord 'Europa' nooit uitgesproken, hij heeft nooit geaccepteerd dat het woord werd naar voren geschoven tijdens sociale onderhandelingen", stelde de socialist, die zich geen zorgen maakt over het lot van het Verenigd Koninkrijk. "Ze zijn erin geslaagd om samen met ons de wereld te domineren, ze zullen dat ook wel zonder ons doen", aldus Di Rupo.



Scandinavisch model

De ex-premier verklaarde ook nog dat het Belgische openbaar bestuur zal evolueren naar een Scandinavisch model, zo verwijzend naar de Publifin-affaire. De talrijke mandaten die sommige politici opstapelen, de vergoedingen die ze krijgen zonder voldoende inspanningen te doen en de salarissen van bepaalde bestuurders zorgen voor een "onaanvaardbare situatie", aldus Di Rupo. "Ik begrijp dat het volk daartegen in opstand komt." Daarom zullen we op termijn evolueren naar een Scandinavisch model, met meer transparantie, een gelimiteerde cumul van mandaten en een ander levensritme voor de mandatarissen. Het zal volgens hem gedaan zijn met mandatarissen die "60 of 70 uur" per week aan het openbaar bestuur wijden.