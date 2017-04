Tientallen Britten in Brussel willen Belg worden

kv

BREXIT In ons land wonen zo'n 25.000 Britten. Wat hun rechten zullen zijn na de brexit is nog onduidelijk, maar verschillende Britse inwoners van ons land willen niet langer leven in onzekerheid en kiezen er daarom voor om Belg te worden, zo schrijft de BBC vandaag.

Een van hen is de Britse consultant Glynis Whiting, die al twintig jaar in ons land woont. Ze vroeg de Belgische nationaliteit al aan voor het brexit-referendum vorig jaar plaatsvond. "Als het Verenigd Koninkrijk zou stemmen om te vertrekken (uit de EU, red.), dan was het essentieel voor mij dat ik zonder zorgen in Europa zou kunnnen blijven," vertelde ze aan BBC.



De vrouw voldeed met gemak aan alle voorwaarden om Belg te worden: ze woonde al minstens vijf jaar in ons land, kon bewijzen dat ze op economisch vlak geïntegreerd was - door bijvoorbeeld bij te dragen aan de Belgische sociale zekerheid - en dat ze een van de drie nationale talen - Nederlands, Frans of Duits - sprak.



De hele procedure kost 200 euro, exclusief de kosten voor de vertaling van officiële documenten zoals een geboorteakte.



De gemeente Elsene verwerkt momenteel 50 naturalisatieaanvragen van Britten. Daarnaast kwamen er nog een 300-tal aanvragen voor informatie binnen.



De aanvragen kwamen binnen in twee grote fasen, zo vertelde schepen Delphine Bourgeois (MR) aan BBC: vlak na het referendum en in de dagen voorafgaand aan de ondertekening van EU-artikel 50 door de Britse premier Theresa May. Daarmee werden de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie officieel in gang gezet.



In Vorst worden momenteel elf aanvragen verwerkt en 48 mensen hebben een aanvraag ingediend bij Brussel-Hoofdstad.